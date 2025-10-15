پخش زنده
برنامه تلویزیونی «نردبان» از شبکه مستند، مسجد قرارگاهی برای هر محله در قاب «قرارگاه» شبکه قرآن و معارف و پخش زنده بسکتبال رئال مادرید و پارتیزان از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» با حضور احمد ضابطی جهرمی پنجشنبه و جمعه، ۲۴ و ۲۵ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند سیما میرود و نگاهی به فرهنگ و هنر استان فارس و شهر جهرم و فیلمسازی مستند از این خطه دارد.
برنامه «نردبان»، این ویژه برنامهی دو قسمتی به بهانه پویش «ایرانِ جان؛ استان فارس» میزبان یک فیلمساز مستند اهل استان فارس شده است و با او گفتوگو میکند.
احمد ضابطی جهرمی فیلمساز و پژوهشگر نام آشنای سینمای مستند، در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره فرهنگ و هنر زادگاهش شهر جهرم سخن میگوید و مروری بر مجموعه مستند خود درباره جهرم، «چتر سبز، نخل جهرم» دارد.
این مجموعه مستند از جمله کاملترین مجموعههایی است که درباره یک شهر ساخته شده است؛ یکی از قسمتهای آن یعنی «نخل و یادگارهای معماری» در سال ۱۳۶۹ موفق به دریافت جایزه مدال طلای بهترین فیلم و جایزه ویژه هیئتداوران از جشنواره لوزان سوئیس شد.
«چتر سبز، نخل جهرم»، تصویر کاملی از نخلستان و معماری شهر جهرم ارائه میدهد و در آن تصاویری بکر و باکیفیت از این شهر تاریخی وجود دارد که توسط مرتضی پورصمدی، احمد قانعی، فرهاد ورهرام و محمد زینالدینی ضبط شده است.
در بخش دیگری از نردبان این هفته، ضابطی جهرمی درباره تجربیات خود از سینمای ایران، به ویژه تدوین، ساخت فیلمهای مستند ایرانشناسی، فیلمبرداری در سینمای مستند و همکاری با چهرههای نام آشنای سینمای ایران از جمله فرهاد ورهرام و مرتضی پورصمدی سخن میگوید.
احمد ضابطی جهرمی از مستندسازان و تدوینگران برجستهی ایرانی است که به دلیل پژوهشها و تألیفات گستردهاش در حوزه تدوین، از او به عنوان پدر علم تدوین ایران یاد میشود. او بیش از ۲۰ کتاب تخصصی در زمینه تدوین، سینما و فیلمسازی مستند نوشته و برای تولید فیلمهای سینمایی و مستند جوایز متعددی را از جشنوارههای داخلی و بینالمللی دریافت کرده است.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.
برنامه «قرارگاه»
برنامه قرارگاه چهارشنبه ۲۳ مهرماه با موضوع مسجد قرارگاهی برای هر محله از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
مساجد به واسطه موقعیت معنوی و نمازگزاران آن در محلات از جایگاهی ویژه برخوردارند که میتوانند در ابعاد گوناگون اعتقادی، فرهنگی و حتی اقتصادی نقش آفرینی کنند.
بر همین اساس قرارگاه که چندی است با محوریت مسجد در حال تولید و پخش برنامه است ، با عنوان مسجد قرارگاهی برای هر محله میزبان بینندگان خواهد بود.
حجت الاسلام علی طالبی، امام جماعت مسجد امام هادی (ع) در شهر پرند، حجت الاسلام عیسی راستگو، امام جماعت مسجد الزهرا (س) در شهر بوشهر و سرکار خانم فاطمه پورحسن درزی، فعال فرهنگی مسجد حضرت رسول (ص) درزیکلا شیخ، شهر امیرکلا شهرستان بابل میهمانان برنامه هستند.
قرارگاه چهارشنبه ۲۳ مهر، ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف اسلامی پخش میشود.
پخش زنده بسکتبال رئال مادرید و پارتیزان
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابتهای بسکتبال یورولیگ، امشب از ساعت ۲۲:۱۵ تقابل بین دو تیم رئال مادرید و پارتیزان را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.
رقابتهای فصل ۲۶_۲۰۲۵ بسکتبال یورولیگ با حضور ۲۰ تیم به صورت دورهای (رفتوبرگشت) برگزار میشود و هر تیم ۳۸ بازی انجام میدهد و پس از طی مراحل حذفی، در نهایت، قهرمان فصل یورولیگ مشخص خواهد شد.