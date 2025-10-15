️پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان ماه، از روز شنبه (۲۶ مهرماه) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیش‌فروش بلیت در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیر‌های برگشت تا اول آذرماه)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز شنبه (۲۶ مهرماه) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

‌️پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه (۲۶ مهرماه)، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

‌همچنین از ساعت ۱۴ به بعد روز شنبه، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

‌️هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.