شهرستان اوز در فارس، امسال عنوان نهمین پایتخت کتاب ایران را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهرستان اوز در استان فارس با کسب عنوان نهمین پایتخت کتاب ایران، جایگاه خود را به عنوان قطب فرهنگی جنوب کشور تثبیت کرد
این شهر کوچک با ۴۷ هزار نفر جمعیت تنها ۶ سال است که به شهرستان ارتقا یافته است و پیشینه بلند این شهر در حوزههای فرهنگی و اندیشهورزی، پایهگذار موفقیتهای اخیر آن شده است.
این شهر پیشتر چندین بار به عنوان شهر خلاق و دوستدار کتاب، انتخاب شد و در دورهای رقیب شهرهای بزرگی مانند بوشهر و سمنان بود.
اوز در ۳۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز در دشتی میان دو رشته کوه از دنباله کوههای زاگرس جنوبی واقع شده است.