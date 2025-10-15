برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی، تنها انتقال مهارت نیست، بلکه فراهم کردن بستری است تا هنرجویان بتوانند آثار خود را به تولید و بازار عرضه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی صنایع‌دستی گفت: کارگاه در پنج رشته شامل قلم‌زنی، پته‌دوزی، تولید چرمی دست‌دوز، نقاشی زیر لعابی و بافتنی سنتی و جاجیم‌بافی برگزار شد و ۶۰ نفر از علاقه‌مندان در آن شرکت کردند.

ژیلای خدادادی با بیان اینکه این دوره به‌صورت ترکیبی از آموزش نظری و عملی برگزار شد تا هنرجویان بتوانند در کنار یادگیری مفاهیم، مهارت‌های عملی خود را نیز تقویت کنند، گفت: پس از پایان دوره، برای هنرجویان گواهینامه صادر می‌شود. این گواهینامه‌ها در سطوح مختلف، از مقدماتی تا پیشرفته، به هنرجویان اعطا خواهد شد و نقش مهمی در رسمی‌سازی مهارت‌های آنان ایفا می‌کند.

خدادادی درباره تأثیر این آموزش‌ها بر اشتغال و تولید صنایع‌دستی تاکید کرد و افزود: هدف ما از برگزاری این دوره‌ها، تنها آموزش مهارت نیست. بسیاری از هنرجویان پس از گذراندن این دوره‌ها قادر خواهند بود محصولات صنایع‌دستی خود را تولید و به بازار عرضه کنند. این اقدام نه تنها به توسعه اقتصادی استان کمک می‌کند، بلکه موجب ترویج فرهنگ و هنر سنتی نیز می‌شود.

این مسئول با اشاره به استقبال هنرجویان گفت: حضور پرشور و علاقه‌مندان نشان می‌دهد که هنر‌های سنتی همچنان جایگاه ویژه‌ای در جامعه دارند و نسل جوان به حفظ و توسعه آنها اهمیت می‌دهد. ما در تلاشیم با برگزاری دوره‌های متنوع و دسترسی آسان به آموزش‌ها، این علاقه را به فرصت‌های واقعی و مهارت‌های کاربردی تبدیل کنیم.