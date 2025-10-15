پخش زنده
معاون آموزش حوزههای علمیه گفت: نیازمند پیادهسازی الگوی آموزش پژوهشمحور در حوزه علمیه هستیم تا وضعیت آموزشی بهتری را شاهد باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از حوزه، حجتالاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی معاون آموزش حوزه علمیه امروز، ۲۳ مهر در سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزههای علمیه استانها و مناطق ویژه گفت: از جمله نقاط قوت حوزه علمیه این است که همواره با دو بال علم و پژوهش و توجه همزمان به مباحث آموزشی و پژوهشی، پیش رفته است.
حجتالاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی ادامه داد: با این حال باید توجه داشت که همه کارکردهای حوزه مرهون علمیت آن است و برای تأثیرگذاری در عرصههای مختلف نخست باید بر مسئله علمیت طلاب و فضلای حوزه تأکید کنیم.
وی افزود: وظیفه ما این است که تعالی علمی لازم را در طلبه ایجاد کنیم و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در منشور حوزه سرآمد و پیشرو، قدمهای خوبی برداریم.
معاون آموزش حوزه علمیه همچنین با اشاره به این که معاونتهای آموزش و پژوهش در نهاد حوزه رسالت بسیار مهمی برعهده دارند، گفت: مهارتآموزی در عرصه پژوهش، لازمه تولید علم در حوزه است و به لطف الهی در فرآیندهای تحولی به خصوص ناظر به مباحث آموزشی در حوزه، توجه ویژهای به مقوله پژوهش شده است و نگاه و رویکرد تخصصی در این زمینه وجود دارد.
حجتالاسلام و المسلمین قیمی حاجی ادامه داد: باید نظام دانشی طراحی شود که تکثر دروس بهتر و مطلوبتر ساماندهی شود و باید مدل آموزش پژوهش محور را با جدیت دنبال کنیم، البته تجربههای خوبی نیز در این زمینه در برخی قسمتها وجود داشته که باید از ثمرات آن استفاده کنیم.
وی یادآوری کرد: چنانچه پژوهش بیش از پیش وارد بدنه نظام آموزشی شود، بسیاری از مشکلات ناخود آگاه مرتفع میشود، البته باید به آیین نامهها به درستی توجه کرد و از این ظرفیت در مسیر رشد و تعالی حوزههای علمیه بهره برد.
معاون آموزش حوزه علمیه گفت: در همین راستا از ایدهها و نکات استادان، فضلا و نخبگان حوزه استقبال میکنیم، ضمن آن که در سطح استانها نیز میتوان با هماندیشی به الگوهای خوبی برای پیاده کردن مدل آموزش پژوهش محور دست یافت.
حجتالاسلام و المسلمین مقیمی حاجی افزود: به عقیده من میتوان به طور جدی در زمینه تغییر و تحول در نظام آموزشی کار کرد و به تدریج میتوان سهم پژوهش را در این زمینه افزایش داد که البته باید از دیدگاههای استادان و بزرگان حوزه نیز نهایت استفاده را کرد.
وی در پایان ضمن پاسخ به سؤالات و ابهامات معاونان پژوهش حوزههای علمیه استانها، بر لزوم تقویت همکاری و تعامل مسئولان معاونت آموزش حوزه با معاونت پژوهش تأکید کرد.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام مازنی؛ دبیر جشنواره علامه حلی کشور و از مسئولان معاونت پژوهشی حوزه علمیه با اشاره به برخی مشکلات معاونان پژوهشی گفت: تعامل هر چه بیشتر و بهتر معاونت آموزش و پژوهش حوزه، بیشک باعث تسهیل در فعالیتهای علمی و آموزشی میشود و زمینه رشد و ارتقای مطلوبتر طلاب و روحانیان را در عرصه پژوهش فراهم میکند.
گفتنی است سیزدهمین اجلاسیه معاونان پژوهش حوزههای علمیه استانها و مناطق ویژه با محوریت بررسی مسائل پژوهشی واحدهای آموزشی در سالن امین مرکز مدیریت حوزههای علمیه قم برگزار شد.