به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، شبکه خبری «جیو نیوز» به نقل از وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد: پاکستان و افغانستان پس از چند روز درگیری‌های مسلحانه و حملات مختلف برای آتش بس توافق کرده‌اند.

به گفته منابع خبری پاکستان با بیان آنکه درخواست آتش بس از سوی کابل بوده است، افزود: آتش‌بس از ساعت ۶ عصر روز چهارشنبه به وقت محلی آغاز شده و به مدت ۴۸ ساعت ادامه خواهد داشت.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: اسلام‌آباد به اصول گفت‌و‌گو و راه‌حل‌های دیپلماتیک پایبند است و امیدوار است مسائل و اختلافات از طریق گفت‌و‌گو‌ها حل شود.

این توافق پس از چند روز درگیری شدید میان نیرو‌های مرزی دو کشور در منطقه مختلف مرز مشترک دو کشور و حملات هوایی امروز پاکستان به کابل و قندهار حاصل شده است.

گفتنی است در چند روز گذشته دو کشور مدعی کشته شدن صد‌ها نفر از نیرو‌های امنیتی یکدیگر در درگیری‌های مسلحانه شده‌اند.

تایید آتش بس از طرف افغانستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از کابل، سخنگوی حکومت افغانستان اعلام کرد: به درخواست و اصرار جانب پاکستانی، امشب پس از ساعت پنج و نیم عصر میان دو کشور آتش‌بس برقرار خواهد شد.

ذبیح الله مجاهد گفته است: امارت اسلامی (حکومت افغانستان) به تمام نیرو‌های خود هدایت می‌دهد که پس از ساعت ساعت اعلام شده تا زمانی که کسی تجاوز نکند، آتش‌بس را رعایت کنند.