باطنی: یک قهرمانی به خودمان بدهکاریم
مدافع میانی تیم والیبال پسران نوجوان کشورمان گفت: یک قهرمانی به خودمان بدهکاریم و جز به آن در بحرین به چیز دیگری فکر نمیکنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نیما باطنی در حاشیه تمرینات تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر اعزامی به بازیهای آسیایی جوانان در گفتوگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مسابقات مهمی پیش رو داریم و از نظر ذهنی و بدنی به شرایط ایدهآلی رسیدهایم. به چیزی جز قهرمانی فکر نمیکنیم و یک قهرمانی به خودمان بدهکار هستیم.
مدافع میانی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر در مورد حضور در تیم ملی بزرگسالان و کار با پیاتزا، گفت: واقعا شانس بزرگی بود و چند روزی که در اردوی بزرگسالان بودم خیلی تجربه به دست آوردم و در همه فاکتورها پیشرفت کردم.
وی در پایان تاکید کرد که در ورزش سقفی برای خود نمیبیند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار میشود. تیمهای ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر، پسر و ساحلی ایران فردا (پنجشنبه ۲۴ مهر) راهی بحرین میشوند.