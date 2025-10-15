کباب گراشی از خوراکی‌های محبوب جنوب فارس به بخشی از سنت دیرینه و چند صد ساله مراسم مردم این شهرستان تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کباب گراشی در منطقه جنوب به عنوان یک غذای اصلی در جشن‌ها و به عنوان غذای اصلی حداقل یک شب از عروسی استفاده می‌شود.

این غذای محلی امروزه به عنوان یکی از غذا‌های اصلی رستوران‌های جنوب ایران رایج است و حتی کباب‌سرا‌هایی وجود دارد که به صورت تخصصی انواع کباب‌های محلی جنوب را پخت می‌کنند.

برخی از این کبابی‌ها که به «کبابی گراشی» یا «کبابی خاص» مشهورند، در شهر‌های دبی، دوحه و مسقط نیز وجود دارند که بیش از ۴۰ سال از فعالیت آنها می‌گذرد.