به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیومرث سفیدی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: مطابق نقشه‌های ماهواره‌ای ستاد ملی مدیریت پدیده گردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست، منشاء پدیده گردوغبار چند روز اخیر در شهر اردبیل و شهر‌ها و روستا‌های مجاور، اراضی کشاورزی نوار جنوبی دریاچه ارومیه بود.

وی افزود: این پدیده از طریق سامانه‌ای که از سمت غرب وارد کشور شده بود بعد از طی مسیر طولانی برای ساعاتی شهر اردبیل را نیز تحت تاثیر قرار داد.

او ادامه داد: خوشبختانه این سامانه به همراه پدیده گردوغبار به خاطر وزش باد در ساعات بعد از ظهر و عصر روز دوشنبه از سمت شرق استان خارج شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اینکه امکان تکرار چنین پدیده‌ای در روز‌ها و ماه‌های آینده بسیار است، تاکید کرد: از همه گروه‌های حساس از جمله بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان تقاضا داریم که در ساعات و روز‌های آلوده از خانه خارج نشوند و در صورت لزوم حتما از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.

سفیدی تصریح کرد: هماهنگی‌های لازم با دانشگاه علوم پزشکی برای استقرار ماشین‌های اورژانس در نقاط مختلف شهر در صورت وقوع دوباره این پدیده انجام گرفته است.

او اضافه کرد: خرید و نصب دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و همچنین تعمیر دستگاه‌های موجود در دستور کار اداره کل قرار گرفته است و در این خصوص شهرداری اردبیل نیز تعهداتی دارد که لازم است در عمل به آن تسریع شود.

وی گفت: تکرار این پدیده و رسوب گردوغبار در اراضی طبیعی و کشاورزی استان با توجه به نمکی بودن جنس آنها می‌تواند در بلند مدت امنیت‌زیستی استان را با مخاطرات جدی روبه رو کند و ما باید برای این مساله تدبیر اساسی داشته باشیم.

سفیدی توجه و حساسیت افکار عمومی استان و خبرنگاران و فعالان محیط زیست نسبت به این مساله را ظرفیت مدنی و اجتماعی استان در طرح مساله دانست و اذعان داشت: باید از این ظرفیت برای تشریح و بیان مشکلات و معضلات محیط زیستی استان و در نهایت حل آن بهره ببریم و در اداره کل محیط زیست استان آماده دریافت نظرات و پیشنهادات در این خصوص است.