آغاز عملیات بهسازی محور کرج کندوان
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز از آغاز ادامه عملیات روکش آسفالت محور کرج – کندوان خبر داد.
وی با بیان اینکه طول کل این طرح ۴۰ کیلومتر است، افزود: تاکنون بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر یادشده آسفالتریزی شده و ادامه عملیات در سایر بخشهای محور نیز در دستور کار قرار دارد.
باقرجوان بیان کرد:هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی کاربران جادهای، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل تردد وسایل نقلیه در یکی از محورهای کوهستانی پرتردد کشور است.
سرپرست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز تأکید کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک در محور کرج – کندوان، اجرای این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و مدیریت ترافیک صورت میگیرد تا کمترین اختلال در رفتوآمد وسایل نقلیه ایجاد شود.