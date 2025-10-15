به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،داریوش باقرجوان اظهار کرد: ادامه عملیات روکش آسفالت محور کرج کندوان در محدوده آسارا آغاز شده و با جدیت در حال اجراست.

وی با بیان اینکه طول کل این طرح ۴۰ کیلومتر است، افزود: تاکنون بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر یادشده آسفالت‌ریزی شده و ادامه عملیات در سایر بخش‌های محور نیز در دستور کار قرار دارد.

باقرجوان بیان کرد:هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، بهبود کیفیت سطح راه و تسهیل تردد وسایل نقلیه در یکی از محور‌های کوهستانی پرتردد کشور است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تأکید کرد: با توجه به حجم بالای ترافیک در محور کرج – کندوان، اجرای این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و مدیریت ترافیک صورت می‌گیرد تا کمترین اختلال در رفت‌وآمد وسایل نقلیه ایجاد شود.