به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در مراسمی از صنعت گران، تولیدکنندگان و معدن داران نمونه لرستان تجلیل شد.

در استان لرستان حدود هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی وجود دارد که بالغ برهزار و ۲۷ واحد از آنها فعال هستند و ۹۸۰ طرح نیز در حال راه اندازی هستند که ۴۲ طرح از آن در اولویت ویژه قرار گرفته‌اند.

وزارت صمت در سال جاری با تأکید بر بهره‌وری، بازآفرینی ظرفیت‌های بلااستفاده صنایع را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که با طرح «تولید بدون کارخانه» و بازسازی واحد‌های راکد دنبال می‌شود.