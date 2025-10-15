تجلیل از فعالان برتر حوزه صنعت و معدن لرستان
در مراسمی از حدود ۴۰ نفر از صنعت گران، تولیدکنندگان و معدن داران نمونه استان لرستان قدردانی شد.
در استان لرستان حدود هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی وجود دارد که بالغ برهزار و ۲۷ واحد از آنها فعال هستند و ۹۸۰ طرح نیز در حال راه اندازی هستند که ۴۲ طرح از آن در اولویت ویژه قرار گرفتهاند.
وزارت صمت در سال جاری با تأکید بر بهرهوری، بازآفرینی ظرفیتهای بلااستفاده صنایع را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که با طرح «تولید بدون کارخانه» و بازسازی واحدهای راکد دنبال میشود.