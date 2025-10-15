به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، دومین روز از اجلاس مدیران ستادی و استانی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور امروز (۲۳ مهر) با سخنرانی حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و رئیس قرارگاه ملی مسجد و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همراه بود.

در ابتدای این اجلاس حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری با ارائه گزارشی از فعالیت‌های این ستاد و همچنین روند برگزاری این اجلاس سه روزه گفت: اکنون در دوره هفتم فعالیت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور قرار داریم و تاکنون در این سال‌ها تلاش شده است تا با نوآوری برای رشد کانون‌های مساجد فعالیت شود؛ ما در این اجلاس اولویت‌های دوره هفتم را بررسی کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: زمینه مشترک اولویت‌های کاری ما کتاب و کتابخوانی، هنر و رسانه است، در این راستا کانون‌های مساجد در همه ساحات فعالیت خود همراه و یاور امام جماعت مسجد است.

وی تصریح کرد: امیدواریم در این اجلاس سه روزه سندی با محوریت اولویت‌های اجرایی و فعالیت‌ها در عرصه‌های هنر و رسانه و کتاب تصویب کنیم؛ ذیل این روند اکنون ۱۲ هزار کتابخانه در مساجد داریم و حلقه‌های کتاب‌خوانی در مساجد را شکل داده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری افزود: یکی از عرصه‌هایی که ما به عنوان کانون‌های مساجد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری پیگیری می‌کنیم و در مسیر ماموریت‌های ما به شمار می‌رود کتاب و کتابخوانی است که تاکنون فعالیت‌ها و طرح‌های مختلفی در این گستره اجرا کرده‌ایم و در دست اقدام داریم.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور گفت: از سوی دیگر اهتمام ما بر این بود که با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها تعامل و ارتباط نزدیک و مستحکم داشته باشیم، همچنین با مرکز عالی قرآن و عترت نیز در راستای تحقق فعالیت‌های قرآنی نیز در ارتباط هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملانوری همچنین نسبت به طرح‌های مرتبط با زیست عفیفانه در فعالیت‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور اشاره کرد و گفت: با ستاد جمعیت برنامه‌های مشترکی را برگزار کردیم و کانون‌های تخصصی در حوزه خواهران نیز در سطح کشور تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. تلاش خواهیم کرد تا بیش از پیش در عرصه زیست عفیفانه از دریچه فعالیت‌های کانون‌های مساجد وارد میدان شویم.

*کانون های مساجد از فعال ترین نهادها در قرارگاه ملی مسجد هستند

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نیز در نشست مدیران ستادی و استانی ستاد کانون‌های مساجد، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور را به عنوان یکی از فعال‌ترین و تأثیرگذارین نهاد‌ها در قرارگاه ملی مسجد توصیف کرد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به استقبال و حمایت دکتر پزشکیان، از این قرارگاه گفت: امیدواریم در رسته همه مدیران ما این چنین رویکرد مسجد محوری تبلور داشته باشد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ارتقا و تبلور فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در دوره جدید، اضافه کرد: نسبت داشتن و ارتباط با خانه خدا توفیق بزرگی است؛ فرض بر این است که هر انسان مومنی اهل مسجد باشد، اما تحقق این جمله نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده دارد؛ قدیم‌الایام می‌گفتند مومن مسجد ندیده! اما اکنون واقعا چنین شده است که بعضاً افراد در رسته مسلمانی هستند، اما مسجدی نیستند و این اشکالی بزرگ است که باید به مصاف آن برویم و کاری چند ضلعی انجام دهیم و از این اشکال و ایرادی که به ما وارد است خارج شویم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: تصور کنید نظام حکمرانی به نام اسلام داشته باشیم، اما در این نظام حکمرانی مسجد حرف اول را نزند، این مسأله‌ای قطعی است که مومن باید به مسجد برود؛ خداوند فیض خاص و رحمت ویژه خود را از طریق مسجد منتشر می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری ادامه داد: مسجد چشمه فیض الهی است و جایی است که هر انسان مسلمان و مومنی با آن مرتبط می‌شود و در واقع با عنایت خاص الهی مرتبط می‌شود، تعابیری که در قرآن کریم نسبت به مسجد وجود دارد بسیار قابل توجه است از جمله اینکه قرآن اصرار دارد که از کلمه «مساجدالله» استفاده کند، همچنین در قرآن دربارۀ افرادی که به مسجد خدمت می‌کنند نیز همین تعبیر استفاده شده است که همه این موارد اشاره به شرافت و بزرگی مسجد در نگاه خدا دارد و البته اسرار پنهان و آشکاری که در مسجد وجود دارد.

وی گفت: مسجد نقطه‌ای است که نسبت انسان مومن با فرایند ایمانی او را پرورش میدهد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه افزود: مسجد باید در نقش آفرینی خود در موقعیتی باشد که بتواند در برابر انواع و اقسام امواج شیطانی حصار و سنگر مقاومت باشد و قدرت ضربه زدن به شیطان را داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رئیس جمهور دکتر پزشکیان؛ شخصیتی است که بخشی از خاطرات دوران نوجوانی و جوانی اش از مسجد بوده و زیست مسجدی را چشیده است، تصریح کرد: رئیس جمهور همواره بر محوریت مسجد تاکید دارد؛ امیدواریم در رسته همه مدیران ما این چنین رویکرد مسجد محوری تبلور داشته باشد.

وی در ادامه به قرارگاه ملی مسجد اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور اقبال به این مسأله داشتند و این قرارگاه در سطح استانی و شهرستانی نیز پیش رفته است؛ در این میان کانون‌های مساجد یکی از ارکان قرارگاه با دو مسئولیت است؛ در قرارگاه ملی مسجد باید حمایت وزارت فرهنگ و ظرفیت‌های این وزارتخانه را پای کار مسجد بیاوریم، البته که وزیر فرهنگ در قرارگاه به جز شأن وزارتی به عنوان نماینده دولت نیز حضور دارد. مسأله دیگر اینکه در قرارگاه ملی مسجد برای کانون‌های مساجد نقش رسانه‌ای تعریف شده است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفت: نقش دیگر کانون‌های مساجد این است که وقتی کانون درون مسجد می‌رود، هویت درون مسجدی مستقل می‌یابد به این معنا که در این جایگاه کانون دیگر عامل ستاد کانون‌های مساجد و وزارت فرهنگ و ارشاد نیست بلکه آنها بچه‌های مسجد هستند و ستاد حامی و دلالت کننده و سازمان بخش کانون‌ها هستند و باید کار در هویت مسجدی پیش برود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری در ادامه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور را به عنوان یکی از فعال‌ترین نهاد‌ها در قرارگاه ملی مسجد توصیف کرد و گفت: امیدواریم روند فعالیت‌های این قرارگاه با توجه به جدیتی که در کار وجود دارد منجر به برکات فراوانی در سطح فرهنگی و تربیتی با محوریت مسجد در جامعه شود.

وی همچنین به مسأله زیست عفیفانه اشاره کرد و افزود: در این عرصه در معرض آسیب‌های اساسی قرار گرفته‌ایم، امیدوارم که کانون‌های مساجد در این زمینه ما را همراهی کنند چرا که مساجد پایگاه‌های اصلی نشر و صیانت زیست عفیفانه هستند؛ به هر روی در این عرصه ۹۰ درصد مسأله کار ایجابی است و باید در عرصه‌های فرهنگی، هنری و فکری در این گستره کار شود که در این راستا و امتداد این کار از کانون‌های مساجد می‌خواهیم که ما را همراهی کنند.