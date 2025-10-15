پخش زنده
معاون امور استانهای رسانه ملی در شیراز گفت: تلاش همکاران ما در مرکز فارس برای روایت فارس ایران در شبکههای ملی به بهترین شکل در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا کیخا افزود: همکاران ما در صدا و سیمای مرکز فارس ۲ ماه است که برای رویداد ایران جان، فارس ایران تلاش مستمر داشتهاند تا ظرفیت های فارس در برنامه های مختلف به بهترین شکل در شبکههای ملی و سراسری پخش شود.
وی افزود: به دلیل ظرفیتها و توانمندیهای زیادی که در فارس وجود دارد و همچنین توانمندی نیروهای صدا و سیمای استان فارس، توقع مسوولان رسانه از تولیدات رسانهای این استان زیاد است.
معاون امور استانهای رسانه ملی در شیراز گفت: فارس یک استان نابغه پرور، نخبه پرور و عالم پرور است و در حوزه رسانه نیز با بهترین نیروها، بهترین تولیدات را خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: تاریخ پر افتخار، اسطوره ها، توانمندیها و ظرفیتهای مختلف استان فارس به عنوان نماد دینی، حماسه و هنر نمایان است و عالمان بزرگ در فارس در همه علوم و حوزهها میدرخشند.
معاون امور استان های رسانه ملی با بیان اینکه برنامه ثریا در رویداد ایران جان ، یکبار از هر استان به روی آنت می رود ، افزود: برای نخستین بار در میان استانها این برنامه از فارس دوبار به روی آنتن ملی رفت که نشان میدهد مردم فارس، مردمی مطالبه گر هستند و تهیه کنندگان شبکههای سراسری علاقه زیادی به ساخت برنامه برای این استان دارند.