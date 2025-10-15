معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اعلام کرد: صنایع ایران سه تا پنج برابر بیش از حد استاندارد انرژی مصرف می‌کنند و در صورت اجرای کامل قانون اصلاح الگوی مصرف از سال ۱۳۸۹، امروز شاهد مشکلات ناترازی در بخش انرژی کشور نبودیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر و مجری هوشمندسازی صنعت برق گفت: اقتصاد برق در کشور به دلیل پایین بودن تعرفه انرژی تحویلی به صنایع و اثر تحریم‌ها، با چالش‌های جدی در زمینه شدت مصرف انرژی مواجه است.

وی افزود: بسیاری از صنایع به‌دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، همچنان از تجهیزات قدیمی استفاده می‌کنند و امکان نوسازی سیستم‌های خود را ندارند؛ مسئله‌ای که موجب افزایش چندبرابری شدت مصرف انرژی شده است.

ذبیحی تصریح کرد: بر اساس استاندارد‌های مؤسسه استاندارد ملی، میزان مصرف انرژی در برخی صنایع بزرگ کشور برای یک واحد تولید مشخص، سه تا پنج برابر بیشتر از مقدار استاندارد است.

به گفته وی، اگر این میزان به سطح استاندارد برسد، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف انرژی کشور حاصل خواهد شد.

وی با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ یادآور شد: اگر این قانون از همان ابتدا به‌طور کامل اجرا می‌شد، اکنون شاهد چالش ناترازی انرژی نبودیم. اجرای این قانون صنایع را موظف می‌کند تا تجهیزات و موتور‌های خود را با نمونه‌های با راندمان بالا جایگزین کنند.

ذبیحی در پایان تأکید کرد: بازنگری در شیوه مصرف و تولید انرژی در صنایع و سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات، پیش‌شرط اساسی برای بهبود تراز انرژی کشور و کاهش مصرف بی‌رویه است.