مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با اشاره به انعقاد قرارداد برای نخستین بار با یک شرکت خودروساز داخلی در خصوص نوسازی تاکسیهای غیر برقی ، از نوسازی ۷۰۰۰ دستگاه تاکسی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شادی مالکی گفت: ما برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در کنار پروژه برقی سازی، بنا به درخواست و مطالبه تاکسیرانان نوسازی غیربرقی را نیز در دستور کار قرار دادهایم.
وی افزود: در چارچوب اجرای برنامههای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، قرارداد نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده با خودروی سورن دوگانهسوز و ۲۰۰۰ دستگاه ون با شرکت خودروساز داخلی منعقد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه ۷ هزار دستگاه خودرو تاکسی فرسوده در کلانشهر تهران نوسازی خواهد شد، گفت: بدین منظور سازمان تاکسیرانی شهر تهران، در راستای کمک به تاکسیرانان و کاهش هزینههای نوسازی، تسهیلات کم بهره ویژهای برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: برای نوسازی تاکسیهای فرسوده با خودروی سورن دوگانهسوز، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی و برای نوسازی ونها، تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی از طریق سازمان تاکسیرانی پرداخت خواهد شد.
مالکی ادامه داد: این اقدام در جهت ارتقای ایمنی حملونقل عمومی، کاهش آلایندگی هوا و بهبود خدماترسانی به شهروندان تهرانی انجام شده است و مالکین تاکسیهای فرسوده میتوانند جهت ثبت نام به شرکتهای تاکسیرانی شهر تهران مراجعه نمایند.
وی گفت: البته سازمان تاکسیرانی در راستای حمایت از رانندگان و نوسازی ناوگان، با جدیت پیگیر تأمین تسهیلات مالی معادل ۷۰ درصد بهای خودروهای سواری است.