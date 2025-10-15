پخش زنده
امروز: -
پانزدهمین نمایشگاه صنعت خودرو و قطعات یدکی همزمان با همایش خودروهای کلاسیک در کاسپین زنجان تا ۲۵ مهر ماه برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان در مراسم افتتاح این نمایشگاه، گفت: این رویداد فرصتی برای ارائه توانمندیهای صنعت خودرو و قطعات یدکی در استان است.
قندیلی افزود:برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی جدیدترین محصولات و فناوریهای روز دنیا در زمینه خودروها و فرهنگ سازی در این حوزه است.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه با مشارکت نمایندگان سه استان کشور شامل کرمان، آذربایجان شرقی و زنجان برگزار شده است و ۸۰ درصد مشارکت کنندگان در این نمایشگاه تولیدکنندگان ۲۰ درصد قطعات در صنعت خودرو کشور هستند.
این مسوول گفت: همچنین در این نمایشگاه، نمایندگان شرکتهای دانشبنیان نیز آخرین دستاوردهای خود را در این حوزه به نمایش میگذارند.
وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه در فضایی بیش از هشت هزار متر مربع برپا شده و تا ۲۵ مهرماه در سایت دائمی نمایشگاههای بین المللی استان زنجان از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.