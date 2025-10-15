پخش زنده
دولت اسپانیا به شدت به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره اعمال تعرفه بر اسپانیا در صورت عدم افزایش بودجه دفاعی واکنش نشان داد و هشدار داد که چنین سیاستی برای شهروندان آمریکایی هزینهبر خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یولاندا دیاز معاون نخستوزیر اسپانیا در سخنرانی خود در پارلمان گفت: مجازاتی که رئیسجمهور آمریکا قصد دارد علیه اسپانیا اعمال کند، برای آمریکاییها بسیار پرهزینه خواهد بود.
دیاز هشدار داد: تراز تجاری اسپانیا با آمریکا منفی است، به این معنا که این سیاستها در نهایت به ضرر خود آمریکاییها تمام خواهد شد.
اظهارات یولاندا دیاز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر اسپانیا را به اعمال تعرفه تهدید کرد. دلیل این تهدید، امتناع مادرید از افزایش بودجه دفاعی در چارچوب ناتو بود.
ترامپ گفت: من از اسپانیا بسیار ناراضیام. آنها تنها کشوری هستند که بودجه دفاعیشان را تا ۵ درصد افزایش ندادهاند بنابراین از اسپانیا راضی نیستم.
مقام ارشد دولت اسپانیا همچنین تاکید کرد که باید از صنایع نفت، خودروسازی و سایر بخشهای آسیبدیده دفاع شود و افزود: در اسپانیا، این مردم اسپانیا هستند که تصمیمگیرندهاند؛ ما تحتالحمایه کسی نیستیم.