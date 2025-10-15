استاندار یزد: روشندلان با وجود محدودیت‌های ظاهری، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی می‌درخشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابای در پیامی به مناسبت روز عصای سفید نوشت: ️۲۳ مهرماه، روز جهانی عصای سفید، فرصت ارزشمندی است برای یادآوری جایگاه و منزلت روشندلان عزیزی که با تکیه بر اراده، ایمان و تلاش خود، مسیر زندگی را با نوری از درون می‌پیمایند و به ما می‌آموزند که دیدن، تنها به چشم نیست.

روشندلان، تجسمی از امید، استقامت و اعتمادبه‌نفس‌اند؛ آنان که با وجود محدودیت‌های ظاهری، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی می‌درخشند و نشان می‌دهند که باور قلبی و همت انسانی می‌تواند هر تاریکی را به روشنایی بدل کند.

امروز بیش از هر زمان دیگر، وظیفه داریم با توسعه زیرساخت‌های شهری، فرهنگی و اجتماعی، شرایط برابر و دسترس‌پذیر را برای حضور فعال این عزیزان در همه عرصه‌ها فراهم کنیم تا جامعه‌ای داشته باشیم که هیچ محدودیتی مانع شکوفایی استعداد‌ها نشود.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت روز جهانی عصای سفید، از همه روشندلان سرافراز استان یزد که با صبوری و پشتکار، الهام‌بخش جامعه‌اند صمیمانه قدردانی نموده و از همه دستگاه‌های اجرایی می‌خواهم حمایت مؤثر از این قشر فرهیخته را در دستور کار خود قرار دهند.