به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ روح الله محبوبی بازرس کل قضائی استان آذربایجان غربی در بازدید از کارخانه پتروشیمی این شهرستان پلدشت در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری و حمایت از تولید. سازمان بازرسی کل کشور قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری برای تولید را در سطح کشور و دز سطح استان‌ها راه اندازی کرده است و ما هم طرح‌های مهم زیر ساختی را در این حوزه رصد و بازدید‌ها را آغاز کردیم

بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: این طرح از جمله طرح‌های است که متاسفانه علی رغم تمهیدات خوبی که برای اجرای آن اندیشیده شده و اختیارات خوبی که منطقه آزاد ماکو برای راه اندازی آن در اختیار هلدینگ قرار داده با رکود مواجه شده است.

محبوبی گفت: دلایل این موضوع را رصد کردیم خوشبختانه هم گاز و آب و برق به این طرح تخصیص داده شده است و همه زیر ساخت‌ها آماده است، اما این طرح از پیشرفت خوبی برخوردار نمی‌باشد و توضیحاتی که اراه کردند قابل دفاع نبود .

بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی گفت: مقرر شد با نظارت منطقه آزاد ماکو و همچنین دستگاه‌های نظارتی خصوصا سازمان بازرسی در یک برنامه زمانی مشخص برای آغاز فعالیت اجرائی این کارخانه با حضور سرمایه گذاران جدید تدوین شود .

مجبوبی گفت: این طرح یک طرح زیر ساختی و بزرگ و از صنایع مادر است که می‌تواند برای توسعه منطقه و توسعه اشتغال و برای ایجاد ارزش افزوده تاثیر مثبت بگذارد و ما تلاش می‌کنیم که این کار صورت بگیرد.

بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی گفت اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم این مجموعه ظرفیت ادامه این کار را ندارد مسلما بنا بر اختیارات قانونی که منطقه آزاد ماکو دارد نسبت به تغییر مالک و سهامدار برای بهره مندی از این ظزفیت ایجاد شده حتما اقدام خواهد کرد

عملیات اجرائی کارخانه پتروشیمی از سال ۱۳۹۶ در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار شروع شده و تاکنون از ۴ درصد پیشرفت اجرائی برخوردار است و این کارخانه با میزان سزمایه گذاری یک میلیارد دلاری با مشارکت هلدینگ پتروفرهنگ و بخش خصوصی در شهرستان پلدشت اجراء می‌شود که بعد از بهره برداری قادر خواهد بود محصولات پلی اتیلن و پلی پرو پلین تولید نماید و برای ۶۰۰ نفر زمینه شغلی مستقیم نیز فراهم خواهد شد.