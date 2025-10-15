تئاتر طنز گرایلی با موضوع سخت‌گیری خانواده‌ها در زمینه ازدواج و مشکلات اجتماعی آن در شهرآباده در شمال فارس به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباده درباره نمایش طنز گرایلی، گفت: هنرمندان باذوق و خوش‌قریحه تئاتر آباده تاکنون با تکیه بر فرهنگ و ادبیات غنی این دیار توانسته‌اند آثاری در خور و فاخر را تولید کنند.

هادی فرخی افزود: این نمایش برداشتی است که هنرمندان تئاتر با نگاهی نو و با گویش شیرین آباده و با همکاری انجمن هنر‌های نمایشی این شهر روی صحنه آورده‌اند.

فرخی اضافه کرد: این نمایش گریزی طنزگونه به سخت‌گیری خانواده‌ها در موضوع ازدواج و توجه به این مسئله مهم و تسهیل این کار و مشکلات عدیده اجتماعی آن دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آباده بیان کرد: این نمایش به کارگردانی حمید وارسته و نویسندگی علیرضا خدام به مدت ۱۵ شب در سالن آمفی تئاتر شهرستان آباده روی صحنه می‌رود.