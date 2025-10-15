پخش زنده
معاون حقوقی سازمان محیط زیست در یادداشتی نوشت: حفاظت از محیط زیست، رکن بنیادین امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما امید حاجتی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در یادداشتی به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل نوشت: حفاظت از محیط زیست، رکن بنیادین امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است. در شرایطی که تهدیدات زیستمحیطی ابعاد پیچیدهتری یافتهاند، پدافند غیرعامل با رویکردی هوشمندانه و پیشنگر، نقش مهمی در ارتقای تابآوری زیرساختها و پایداری اجتماعی ایفا میکند.
امید حاجتی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در یادداشتی نوشت: امروزه حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین پایداری و سلامت جامعه است. در جهانی که تهدیدات زیستمحیطی به سرعت در حال تغییر و پیچیدهتر شدن هستند، امنیت زیستمحیطی نقشی کلیدی در حفظ آرامش و ثبات کشور ایفا میکند. از این رو، ضرورت دارد که همه سیاستها و برنامهریزیهای کشور به سمت حفاظت مؤثرتر از محیط زیست پیش رود.
سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به سیاستهای کلی محیط زیست و قوانین مصوب از جمله قانون هوای پاک و سند ملی محیط زیست و در چارچوب مأموریتهای حاکمیتی، حفاظت از محیط زیست را رکنی انکارناپذیر در تأمین امنیت ملی و پایداری جامعه میداند و خود را متعهد به رصد، پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیستمحیطی و مدیریت پدیدههای نوظهور در این حوزه میداند.
در این راستا، همکاری و تعامل نزدیک با سازمان پدافند غیرعامل کشور، به عنوان نهاد متولی مقابله با تهدیدات زیستی انسانساخت، به منظور ارتقای توان پیشبینی و کنترل تهدیدات، کاهش آسیبپذیری و تقویت تابآوری کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. این همکاری استراتژیک نه تنها به ارتقای ظرفیتهای موجود کمک میکند، بلکه بستر مناسبی برای ایجاد امنیت زیستمحیطی پایدار و توانایی مقابله با طیف گستردهای از تهدیدات متغیر و پیچیده را فراهم میسازد. شعار امسال «پدافند غیرعامل: تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» بر اهمیت برنامهریزی دقیق و مسئولانه برای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع حیاتی کشور تأکید دارد.
سازمان حفاظت محیط زیست، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و تقدیر از تلاشهای بیوقفه همکاران و متخصصان این حوزه، مصمم است با توسعه همافزاییها و همکاریهای میانسازمانی، گامی محکم در کاهش آسیبپذیریها، افزایش تابآوری محیط زیست و تقویت امنیت زیستی کشور بردارد. امید است که با اتکا به این همبستگی ملی، محیط زیستی امن و پایدار برای حال و آینده ایران عزیز فراهم آوریم.