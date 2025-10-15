پخش زنده
طبق دادههای صنعتی منتشر شده چین، بخش خودروهای برقی این کشور طی ۹ ماه نخست سال، روند شتابان خود را در تولید و فروش حفظ کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، بر اساس گزارش انجمن خودروسازان چین (CAAM)، تولید خودروهای انرژی نو در سه فصل اول سال با افزایش ۳۵.۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۱.۲۴ میلیون دستگاه رسیده است.
دادههای CAAM نشان میدهد که فروش در همین دوره با رشد ۳۴.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱.۲۳ میلیون دستگاه رسیده که ۴۶.۱ درصد از کل فروش خودرو در چین را تشکیل میدهد.
طبق همین دادهها، صنعت خودروسازی چین در این دوره تولید و فروش قوی خود را حفظ کرده که نتیجه برنامههای فروش، نمایشگاههای خودرو محلی و عرضه گسترده محصولات جدید بوده است.
کل تولید خودرو در این مدت به ۲۴.۳۳ میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته ۱۳.۳ درصد افزایش یافته، در حالی که فروش با رشد ۱۲.۹ درصدی به ۲۴.۳۶ میلیون دستگاه رسیده است.
این دادهها همچنین نشان میدهد صادرات خودرو چین با افزایش ۱۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴، روند رشد پایداری را حفظ کرده است. نکته قابل توجه آن است که صادرات خودروهای انرژی نو با جهش ۸۹.۴ درصدی نسبت بازه مشابه سال گذشته میلادی به ۱.۷۶ میلیون دستگاه رسیده است.