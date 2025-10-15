تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ
مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوجبلاغ در سالن دادگستری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، در مراسم تودیع و معارفه از خدمات و تلاشهای حمید غلامی دادستان سابق ساوجبلاغ قدردانی و سامان قاضیزاده به عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید شهرستان ساوجبلاغ معرفی شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: امسال بیش از ۲۱ درصد تغییر کاربریهای غیرمجاز در سطح استان جلوگیری شده که بخش عمدهای از این توفیقات مربوط به شهرستان ساوجبلاغ است.
حسین فاضلی هریکندی افزود: میانگین ورودی پروندهها در شعب دادسراهای استان ۱۳۸ فقره بوده، در حالی که این عدد در ساوجبلاغ به ۱۱۲ پرونده رسیده است.
رئیس کل دادگستری البرز ساوجبلاغ را سومین شهرستان پرجمعیت و از مناطق مهم استان عنوان کرد و گفت:حمایت مسئولان محلی و تعامل دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی مردم داشته باشد.