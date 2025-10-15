بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محسن مشتاقی در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ملی استاندارد به اقدامات انجام شده در حوزه ارزیابی کیفی و فنی کالاها اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۵ هزارو ۴۴۱ مورد بازرسی از کالاهای وارداتی و ۳۰ مورد ارزیابی کیفی از کالاهای صادراتی استان انجام شده تا امکان صادرات آنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی فراهم شود.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای اقتصادی بوشهر، بخش عمده کالاهای صادراتی استان پس از فرآوردههای نفتی به خرما و محصولات کشاورزی اختصاص دارد که با رعایت استانداردهای فنی، امکان صادرات آنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی فراهم شده است.
سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر اضافه کرد: کالاهایی که الزامات استاندارد برای صادرات در آنها اجباری است، در فرآیند ارزیابی و صدور گواهی مورد بررسی قرار میگیرند و کالاهای فاقد الزام استاندارد نیز خارج از آمار رسمی سازمان هستند.
وی از بهبود وضعیت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: در ششماهه نخست امسال ۱۷ مورد پروانه استاندارد جدید برای واحدهای تولیدی صادر و ۴۹ مورد تمدید یا ابطال پروانهها انجام شده که این روند نشاندهنده ارتقای سطح کیفیت کالاها و توسعه فرهنگ استاندارد در میان صنایع استان است.
مشتاقی با اشاره به اهمیت استاندارد خدمات گفت: ادارهکل استاندارد علاوه بر حوزه کالا، موضوع خدمات عمومی را نیز با رویکرد رضایتمندی مردم دنبال میکند. بر همین اساس، بازرسی از مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، ورزشی، فرودگاهها و پایانهها در دستور کار قرار دارد.
وی در توضیح نتایج بازرسیها، اظهار کرد: در سال جاری ۲۸۰ مورد از مراکز تفریحی و تجهیزات بازی در استان مورد بررسی قرار گرفته که بخشی از آنها پس از رفع نواقص موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند همچنین تعداد محدودی از مراکز فاقد تأییدیه نهایی، با دستور مراجع قضایی مهروموم شدند.
سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر به نظارت بر آسانسور مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: امنیت بیماران اهمیت ویژهای دارد یکی از مراکز درمانی استان که آسانسور آن تأییدیه استاندارد نداشت، با هماهنگی دستگاه قضایی پلمب شد و اکنون اغلب مراکز درمانی استان فرآیند دریافت گواهی استاندارد آسانسور را آغاز کردهاند.
وی افزود: در بخش مراکز تفریحی نیز شهرستان گناوه به عنوان آزمایشی انتخاب شد که در آن واحدهای فاقد ایمنی تعطیل و پلمب شدند همکاری بینبخشی میان دستگاههای اجرایی و شهرداریها موجب شد برای نخستین بار در بوشهر خانههای بازی کودکان نیز پروانه استاندارد دریافت کنند.
مشتاقی در پایان، با اشاره به رویکرد دولت در ایجاد رضایتمندی عمومی و گسترش فرهنگ استاندارد گفت: استاندارد در کالا و خدمات، اساس اعتماد مردم و سلامت جامعه است. با اجرای مستمر طرحهای بازرسی در حوزههای صنعتی، خدماتی و تفریحی، تلاش میکنیم ضریب ایمنی و کیفیت کالاها در استان بوشهر هر روز بالاتر برود.