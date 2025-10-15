تأکید نماینده ولی فقیه در لرستان بر امید آفرینی مساجد
نماینده ولی فقیه در لرستان در جلسه قرارگاه راهبری و پشتیبانی مساجد استان گفت: مساجد میتوانند پایگاه تولید محتوا و امیدآفرینی در جامعه باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، جلسه قرارگاه راهبری و پشتیبانی مساجد لرستان با موضوع ایجاد مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی در مساجد استان و برگزاری دورههای توانمندسازی کارگزاران مساجد در خرم آباد برگزار شد .
نماینده ولی فقیه در استان در این جلسه با تأکید بر نقش بیبدیل مسجد در زندگی مردم گفت: تأثیر مسجد در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کاملاً ملموس است و باید این ظرفیت را بیش از پیش فعال کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی با قدردانی از اقدامات قرارگاه مساجد استان، افزود: کمیته امداد و هلال احمر میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، خدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهند وامروز مسجد باید محور حل مسائل محله ازجمله تسهیلگری اجتماعی تا هدایت مردم به نماز جمعه باشد.
امام جمعه خرمآباد همچنین با اشاره به شکلگیری قرارگاه ملی مساجد، خواستار تدوین بستههای محتوایی برای مناسبتهای دینی و فرهنگی شد و تأکید کرد: مساجد میتوانند پایگاه تولید محتوا و امیدآفرینی در جامعه باشند.