همایش آموزشی توانمندسازی و ارتقاء منابع انسانی بقاع متبرکه به مدت دو روز و با حضور یکهزار نفر از خادمان و اعضای هیئت امنا، در شیراز و فسا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، استان فارس به عنوان یکی از میزبانان اصلی بقاع متبرکه در کشور، با برگزاری این همایش دو روزه گامی بلند در جهت تبدیل این اماکن مقدس به قطب‌های فرهنگی و معنوی پویا برداشت.

*بقاع متبرکه، کانون‌های فعال فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیرکل اداره بقاع و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، در این همایش با اشاره به جایگاه ویژه استان فارس گفت: در کل کشور ۸ هزار و ۷۶۷ بقعه متبرکه وجود دارد که در این میان استان‌های فارس و مازندران میزبان بیشترین تعداد بقاع متبرکه هستند.

حجت الاسلام و المسلمین نوروزپور افزود: بقاع متبرکه در سطح کشور دارای ۹ عنوان کارویژه فرهنگی شامل؛ استقرار هیئت‌های مذهبی، برگزاری دوره‌های سبک زندگی اسلامی، طرح‌های نوروزی آرامش بهاری، ضیافت الهی در ماه رمضان، نشاط معنوی در تابستان، جشن ولایت علوی در دهه ولایت، ویژه برنامه‌های دهه کرامت، سوگواره بصیرت عاشورایی در محرم و صفر و سوگواره یاس نبوی در ایام فاطمیه هستند.

وی همچنین به موفقیت طرح‌های اجتماعی «قرار دوازدهم» و «شمیم خدمت» اشاره و تأکید کرد: همۀ این برنامه‌ها از محل نذورات مردمی، کمک‌های خیرین و موقوفات تأمین مالی می‌شود.

* سامانه «سلاله»؛ پنجره‌ای هوشمند به سوی حرم‌های مطهر

در بخش دیگری از این همایش، محمد محرابی، رئیس اداره فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، بر اهمیت فناوری در معرفی بقاع متبرکه تأکید کرد و گفت: سامانه جامع «سلاله» با هدف ایجاد وحدت رویه در معرفی حرم‌های مطهر امامزادگان و ارائه گزارش شفاف در حوزه‌های مختلف به مردم طراحی شده است.

آقای محرابی با دعوت از عموم مردم برای استفاده از این سامانه افزود: مردم عزیز کشورمان می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی solaleh.oghaf.ir و یا استفاده از نرم‌افزار سلاله بر روی گوشی‌های همراه خود، با دریافت اطلاعات کامل درباره هر یک از بقاع متبرکه، اخبار و رویداد‌های حرم‌های مطهر را دنبال کنند و از خدمات مختلف این نرم‌افزار بهره‌مند شوند.

گفتنی است: این همایش آموزشی که در آستان‌های مقدس امامزاده سیدعلاءالدین حسین (ع) شیراز و امامزاده اسماعیل (ع) فسا برگزار شد، با هدف توانمندسازی متولیان و خدمتگزاران حرم‌های مطهر، فصلی نو در مدیریت و ارائه خدمات به زائران بازکرد.

شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحث کلیدی و کاربردی از جمله شیوه‌های نوین اجرای برنامه‌های فرهنگی، گردشگری زیارت و اصول ایمنی و حفاظتی آشنا شدند.