به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ خضر کاک درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارآذربایجان‌غربی درجلسه هماهنگی سرمایه‌گذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت با تأکید بر اهمیت بازارچه‌های مرزی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی، خواستار تسریع درآماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع اداری برای جذب سرمایه‌گذاران شد.

در این جلسه آخرین وضعیت زیرساخت‌های بازارچه مرزی کیله، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، موانع موجود و راهکار‌های تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بررسی و تصمیماتی در زمینه تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اتخاذ شد.