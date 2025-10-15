پخش زنده
امروز: -
در جلسه هماهنگی سرمایهگذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت بر اهمیت بازارچههای مرزی آذربایجانغربی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ خضر کاک درویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندارآذربایجانغربی درجلسه هماهنگی سرمایهگذاری در بازارچه مرزی کیله سردشت با تأکید بر اهمیت بازارچههای مرزی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی، خواستار تسریع درآمادهسازی زیرساختها و رفع موانع اداری برای جذب سرمایهگذاران شد.
در این جلسه آخرین وضعیت زیرساختهای بازارچه مرزی کیله، ظرفیتهای سرمایهگذاری، موانع موجود و راهکارهای تسهیل فعالیتهای اقتصادی بررسی و تصمیماتی در زمینه تعیین اولویتهای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی اتخاذ شد.