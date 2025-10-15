پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال پیامی به «مولوی خالقی» پدر زنده یاد امیرمحمد خالقی، تصمیم بزرگوارانه این پدر در تعلیق اجرای قصاص قاتل فرزندش را جلوهای درخشان از ایمان، باور به انسان و والایی روح ایرانی و اسلام رحمانی دانست و آن را الگویی برای جامعه معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام دکتر حسین سیمایی صراف به شرح زیر است؛
جناب مولوی خالقی، پدر بزرگوار زندهیاد امیرمحمد خالقی عزیز
با سلام و احترام
اقدام کریمانه حضرتعالی در تعلیق اجرای قصاص، جلوهای درخشان از ایمان، باور به انسان و والایی روح ایرانی و اسلام رحمانی است؛ تصمیمی که نهتنها زخمی کهنه را مرهم نهاد بلکه الگویی از اخلاق محمدی (صلوات الله علیه) و بینشِ انسانی را در جامعه توسعه خواهد داد؛ چنانچه حضرت حق در توصیف رسول خود فرمود: «انک لعلی خلقٍ عظیم»
داغ از دست دادن فرزند، زخمی است التیامناپذیر و ماندگار که هیچ واژهای توان تسلای آن را ندارد؛ بیتردید، حقوق و احساسات اولیایدم در چنین مصیبتِ جانکاهی، امری محترم و طبیعی است، اما در این میان تصمیم بزرگوارانه و کریمانه حضرتعالی در تعلیقِ اجرای قصاص، تصویری درخشان از ایثار، حلم و تعالیِ ایمان و تجلی کریمه: «فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ» را در برابر دیدگان جامعه ترسیم کرد.
در روزگاری که خشم و انتقام آسانتر از صبر و بخشش به کار میآید، ایستادن شما بر بلندای گذشت، درسی بزرگ به جامعه ما و نشانگر سیمایِ اخلاقی اسلام است.
اینجانب به سهم خود، این رفتار والای انسانی را نشانهای از بلوغ اجتماعی و فرهنگی میداند و آن را در مسیر گسترش آموزش انسانمدار، گفتوگوی اجتماعی و صلح مدنی ارج مینهد. امید که این فرصت دو ماهه همیشگی شود و بیتردید نام شما در حافظه جمعی ملت ایران به عنوان پدری بردبار و معلمی فداکار و انساندوست ماندگار خواهد بود.
در خاتمه، بار دیگر تسلیت و تأسف عمیق خود را از فقدان ناباورانه فرزند دلبندمان، امیرمحمد عزیز خدمت جنابعالی، همسر مکرمه و دیگر داغداران به عرض میرسانم.
امیرمحمد خالقی دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در محدوده پل گیشا و هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه، بدست دو سارق موتورسیکلتسوار با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و متاسفانه پس از انتقال به بیمارستان شریعتی ، صبح پنجشنبه ۲۵ بهمن به دلیل شدت جراحات دارفانی را وداع گفت.