به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس گفت: در مدت چهار روز نمایشگاه اکسپو شیراز، ۳۰۰ تولید کننده و صادر کننده کشورمان با حدود ۲۵۰ تاجر و بازرگان و هئیت خارجی، بیش از ۶۰ تفاهم‌نامه دوجانبه امضا کردند.

محسن نهاوندی افزود: این تفاهم‌نامه‌ها حدود سه میلیارد دلار سرمایه گذاری در پی خواهد داشت.

وی گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در زمینه‌های صنعت، معدن، کشاورزی، دانش بنیان و نفت و گاز و پتروشیمی است.

مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود: تلاش می‌کنیم با برگزاری نشست‌های مختلف این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل شود.