رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی از صادرات بیش از ۹۰ میلیارد تومان واکسن در نیمه نخست سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اسحاقی گفت: در ششماهه نخست امسال، حدود ۹۰ میلیارد تومان صادرات انواع واکسن داشتیم که معادل حدود یکمیلیون و ۳۰۰ هزار دلار است و محصولات مؤسسه رازی در بازار کشورهای خارجی ثبت و عرضه شده و مذاکرات برای توسعه صادرات به سایر کشورهای غرب آسیا در حال انجام است.
وی با اشاره به درخواست کشورها برای دریافت محصولات مؤسسه رازی، افزود: تقاضا برای تأمین مالی و تحویل این محصولات به مشتریان خارجی در حال پیگیری است و روند همکاری به خوبی پیش میرود.
رئیس مؤسسه رازی با اشاره به برنامه توسعه بازارهای صادراتی گفت: هم اکنون مذاکرات برای صادرات انواع واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک به کشورهای مختلف در حال انجام است.
علی اسحاقی افزود: همچنین در زمینه واکسنهای دام و طیور نیز صادرات واکسن انجام شده و هماهنگیها برای صادرات سایر واکسنها نیز در حال انجام است.
وی با تأکید بر نقش مؤسسه رازی در توسعه صادرات محصولات دانشبنیان کشور گفت : هدف ما افزایش سهم مؤسسه رازی در بازارهای منطقهای و بینالمللی است و با توجه به ظرفیت علمی و فنی مجموعه، امیدواریم امسال و آینده شاهد رشد چشمگیر صادرات محصولات پزشکی و دامپزشکی باشیم.