به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس ارزش پهپاد‌های انگلیسی اهدایی به اوکراین را ششصد میلیون پوند اعلام کرد.

به نوشته این روزنامه، شماری از این پهپادها، قبلا رونمایی نشده بود و قرار است ارتش اوکراین از آن‌ها برای شناسایی، حملات دقیق و پراکندن نظامیان روسیه، در پشت خطوط مقدم جنگ استفاده کند.

این نشریه انگلیسی افزود: وزیر دفاع انگلیس قرار است روز پنج شنبه این هفته در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در بروکسل، این موضوع را اعلام کند.

تارنمای روزنامه ایندیپندنت نوشت مقامات غربی در ماه سپتامبر اعلام کردند روسیه در آن ماه، ۵ هزار و ۵۰۰ بار با پهپاد، به اوکراین حمله کرد. این میزان در ماه اوت، ۴ هزار و ۱۰۰ بار بود. به نوشته این روزنامه، در ماه جاری میلادی، روسیه تاکنون دو هزار و ۴۰۰ بار با پهپاد به اوکراین، به ویژه علیه انبار‌ها و تاسیسات گازی اوکراین حمله کرده است.