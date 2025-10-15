پخش زنده
گروه پتروپارس با راهاندازی چاه جدید در میدان مشترک آزادگان جنوبی، ۴۳۰۰ بشکه به ظرفیت تولید روزانه این میدان افزود و مجموع چاههای تولیدی را به ۳۸ حلقه و تولید روزانه را به ۶۶ هزار و ۲۰۰ بشکه رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی، امور بینالملل گروه پتروپارس، با بهرهبرداری از چاه جدید در میدان مشترک آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید روزانه این میدان ۴۳۰۰ بشکه افزایش یافت و مجموع تولید به ۶۶ هزار و ۲۰۰ بشکه در روز رسید.
حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، ضمن اعلام این خبر گفت: افزایش تولید اخیر نتیجه همدلی، تلاش خستگیناپذیر و اتکای کامل به توان متخصصان ایرانی است. گروه پتروپارس بهعنوان بازوی توانمند وزارت نفت و بزرگترین شرکت اکتشاف و تولید کشور، با بهرهگیری از دانش بومی و تجربه نیروهای داخلی، گامهای مهمی در جهت تحقق اهداف تولید ملی برداشته است.
ابراهیم ناری، مجری طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در گروه پتروپارس نیز درباره جزئیات این عملیات گفت: چاه فهلیان شماره ۱۷۴ بستر ۵۹ با موفقیت راهاندازی شد و نفت تولیدی آن از طریق خط لوله ۶ اینچ به طول ۲۴۳۰ متر به منیفولد شماره ۸ منتقل میشود. تمامی مراحل این عملیات با استفاده از تجهیزات ساخت ایران و در کمترین زمان ممکن انجام شد.
ناری افزود: هماهنگی دقیق میان تیمهای مهندسی، حفاری و بهرهبرداری پتروپارس نقش مهمی در اجرای موفق عملیات و افزایش پایداری جریان نفت ایفا کرد.