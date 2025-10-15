

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، عزیزی در جمع خبرنگاران به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس دانشگاه ازاد واحد بیرجند همچنین با اشاره به اینکه امسال دومین سال تاسیس دانشکده پزشکی در این دانشگاه است گفت: سال گذشته با مجوز وزارت بهداشت ۲۰ دانشجو جذب شده‌اند و امسال هم ۲۰ دانشجوی دیگر جذب این دانشکده می‌شوند.

وی در خصوص پذیرش دانشجوی بین الملل در این دانشگاه افزود: جذب داشنجو از سال ۹۸ از کشورافغانستان در این دانشگاه شروع شده و تاکنون ۴۵۰ دانشجوی خارجی جذب رشته‌های این دانشگاه شدند و در حال حاضر ۱۵۰ دانشجو در رشته‌های مختلف مشغول تحصیل در رشته‌های تکمیلی و دکتری هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان به برگزاری پنجمین جشنواره امامت ومهدویت از سوی این دانشگاه به صورت کشوری خبر داد و گفت: از ۱۳ رجب روز ولادت امام علی (ع) تا نیمه شعبان اقشار مختلف می‌توانند دراین جشنواره شرکت کنند.

عزیزی افزود: برگزاری جشنواره‌هایی در مدارس سما و جشنواره قلم با محوریت نهج البلاغه از جمله برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه است.





هم اکنون ۱۴ هزار و ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه‌های ازاد خراسان جنوبی در شهرستان‌های بیرجند، فردوس، طبس و بشرویه مشغول تحصیل هستند.