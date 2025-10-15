پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت دکتر محمود روحانی
تولیت آستان قدس رضوی در پیامی درگذشت دکتر «محمود روحانی» قرآن پژوه برجسته کشور و فرهیخته حوزه سلامت مشهد را تسلیت گفت.
در متن پیام تسلیت حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی، آمده است: «درگذشت تأسفانگیز یکی از چهرههای ماندگار و افتخارآمیز عرصه جهاد و دانش و وابسته به خاندانهای علمی در سرزمین خراسان، استاد فقید و قرآن پژوه، دکتر محمود روحانی موجب تأسف فراوان گردید.»
وی تاکید کرده است: «بزرگمردی که افزون بر تلاشها و فعالیتهای علمی و عملی در عرصه دانش پزشکی که در سطح جهانی درخشیده است؛ فضل سبق در مجاهدتهای انقلابی و همراهی با نهضت مقدس اسلامی به رهبری حضرت امام راحل (ره) را حائز بود و در مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان نماینده اول منتخب استان خراسان بزرگ و عضو هیئت رئیسه نقشی فعال در تدوین قانون اساسی ایفا کرد و سپس در دولت شهیدان رجائی و باهنر، حضوری مخلصانه داشت.»
تولیت آستان قدس رضوی در این پیام تصریح کرده است: «افزون بر این همه، با تلاش پیگیر و سختکوشانه چندین ده ساله در عرصه پژوهش قرآنی با همکاری بنیاد پژوهشهای اسلامی و سایر نهادهای علمی آستان قدس رضوی آثاری فاخر و ماندگار در ساحت میراث قرآنی از خود به یادگار نهاد و تا آخرین ساعات حیات درخشان خویش از پای ننشست».