رئیس بسیج ورزشکاران کشور: حوزه ورزش فرصتی برای کار فرهنگی، اعتقادی و تربیتی در دو بخش دینی و ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرجلیلی در نشست ترویج و تعمیق منش پهلوانی ویژه روسا و نائب رئیسان هیات‌های ورزشی استان یزد گفت: مباحث ارزشی و فرهنگی در حوزه ورزش نیاز است و برای تعمیق معنویت و ترویج مرام پهلوانی باید به صورت ویژه کار کنیم.

وی افزود: حوزه ورزش فرصتی برای کار فرهنگی، اعتقادی و تربیتی در دو بخش دینی و ملی است و استان یزد می‌تواند در حوزه ورزش به عنوان الگوی فرهنگی و معنوی بدرخشد و در مسابقات بین المللی سفیران معنوی و فرهنگی کشور باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد هم در این نشست با اشاره به برنامه ریزی برای المپیاد استعداد‌های برتر به مناسبت هفته تربیت بدنی تصریح کرد: استان یزد میزبان رشته شمشیربازی در این المپیاد خواهد بود.