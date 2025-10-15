پخش زنده
امروز: -
رئیس بسیج ورزشکاران کشور: حوزه ورزش فرصتی برای کار فرهنگی، اعتقادی و تربیتی در دو بخش دینی و ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، میرجلیلی در نشست ترویج و تعمیق منش پهلوانی ویژه روسا و نائب رئیسان هیاتهای ورزشی استان یزد گفت: مباحث ارزشی و فرهنگی در حوزه ورزش نیاز است و برای تعمیق معنویت و ترویج مرام پهلوانی باید به صورت ویژه کار کنیم.
وی افزود: حوزه ورزش فرصتی برای کار فرهنگی، اعتقادی و تربیتی در دو بخش دینی و ملی است و استان یزد میتواند در حوزه ورزش به عنوان الگوی فرهنگی و معنوی بدرخشد و در مسابقات بین المللی سفیران معنوی و فرهنگی کشور باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد هم در این نشست با اشاره به برنامه ریزی برای المپیاد استعدادهای برتر به مناسبت هفته تربیت بدنی تصریح کرد: استان یزد میزبان رشته شمشیربازی در این المپیاد خواهد بود.