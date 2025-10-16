برگزاری طرح سنجش آمادگی گروه های امداد و نجات
طرح سنجش آمادگی تیمهای تخصصی امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سید فتحالههاشمنژاد، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز؛ هدف از اجرای طرح سنجش را افزایش سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، ارتقای مهارت نجاتگران و ارزیابی عملکرد تیمهای تخصصی در شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: این طرح با حضور فعال تیمهای مختلف امدادی و پشتیبانی در سطح استان برگزار شد.
هاشمنژاد تصریح کرد: در این مانور تیمهای تخصصی شامل تیم جاده و حوادث ترافیکی،نجات فنی کوهستان، نجات فنی آوار،نجات فنی سیلاب، کمکهای اولیه اضطراری،ارزیابی در سوانح، جستوجو و نجات آنست،جستوجو و نجات پهپاد، واکنش سریع،واکنش سریع (توانا)، نگهداری و تعمیرات،تدارکات و پشتیبانی، مخابرات و ارتباطات رادیویی، باور، ایمنی عملیات، تغذیه اضطراری و اسکان و توزیع اقلام امدادی حضور داشتند.
وی با اشاره به حضور ۱۶۳ نفر از نجاتگران در قالب ۲۵ تیم تخصصی از شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، فردیس، نظرآباد، اشتهارد، چهارباغ و طالقان گفت: این طرح فرصتی ارزشمند برای ارزیابی آمادگی تیمها، تمرین هماهنگی میان واحدهای تخصصی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در اجرای عملیاتهای امدادی است.
وی گفت: اجرای منظم طرحهای سنجش آمادگی نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی و سرعت واکنش نیروهای امدادی در زمان وقوع حوادث و سوانح طبیعی دارد.