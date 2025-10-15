به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پست شهرستان مهاباد گفت: طرح جی نف با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرس‌دهی و کدگذاری مکان‌ها برای خدمت‌رسانی بهینه در منطقه خلیفان اجرا می‌شود.

کمال عثمانی افزود: این طرح با هدف ایجاد نظام یکپارچه آدرس‌دهی و دسترسی سریع به اطلاعات مکانی منازل و امکان عمومی در این شهر اجرا می‌شود.

سعید سلطانی، سرپرست بخشداری خلیفان هم گفت: همکاری دهیاران و شورا‌های اسلامی و مشارکت مردم در جمع آوری اطلاعات نقش مهمی در اجرای طرح جی نف دارد.

معاون فنی و بازرگانی اداره کل پست آذربایجان‌غربی هم با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح جی نف در همه شهرستان‌های آذربایجان‌غربی آماده است، گفت: در سال گذشته این طرح با قدرت و با فرمان رئیس جمهوری آغاز شد که در شهر‌های خلیفان و گوگ تپه پیشرفت ۱۰۰ درصدی دارد.

عبدالله عمرانی افزود: این طرح در تمامی شهرستان‌های استان که یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات با محوریت شرکت ملی پست است اجرا شود.

اجرای طرح کدپستی هوشمند، ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان خدمات‌رسانی، به توسعه تجارت الکترونیک و افزایش دقت در ارسال مرسولات پستی و خدمات دولتی کمک می‌کند.