مدیر مجموعه گردشگری والفجر اندیمشک گفت: بخشهای اول و دوم این طرح با سرمایهگذاری شخصی بالغ بر هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد مطیعی مدیر مجموعه گردشگری والفجر اندیمشک گفت: تمامی مراحل اجرای بخش اول و دوم این مجموعه بدون دریافت تسهیلات یا حمایت دولتی و صرفاً با تکیه بر ظرفیت و تلاش بخش خصوصی به انجام رسیده است.
او افزود: این طرح نمونهای بارز از عزم و اراده بخش خصوصی برای توسعه صنعت گردشگری در کشور است.
مدیر مجموعه گردشگری والفجر اندیمشک گفت: در بخش اول، اقدامات متعددی شامل رفع معارضین زمین، اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط، محوطهسازی ۷ هکتاری، ساخت اقامتگاه بومگردی، اسکله قایقرانی، آلاچیقهای چوبی، کافیشاپ، رستوران، چایخانه، آبشار سنگی مصنوعی و نصب روشنایی کامل محوطه انجام شده است.
مطیعی درباره بخش دوم طرح اظهار داشت: در این بخش، ساخت کلبههای سوئیسی، باغ پرندگان، تجهیز اقامتگاهها، احداث سینمای روباز، نصب سامانههای امنیتی، نورپردازی درختان، شهربازی کودکان و فراهمکردن اینترنت بیسیم سراسری به اجرا درآمده که سطح خدمات و امکانات مجموعه را به طور قابل توجهی ارتقاء داده است.
مدیر مجموعه گردشگری والفجر اندیمشک در ادامه افزود: برای اجرای فاز سوم شامل زمینهای ورزشی، سالن جشن و همایش، زمین مسابقه موتورهای خودرویی، شهربازی سرپوشیده و بوستان آبی روباز، نیازمند حمایت و تأمین تسهیلات دولتی هستیم. مسئولان اگر واقعاً به توسعه گردشگری و اشتغالزایی در منطقه اهمیت میدهند، باید اکنون پای کار بیایند.
وی گفت: مجموعه گردشگری والفجر اندیمشک با ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای اصلی گردشگری جنوب کشور، با وجود پیشرفتهای چشمگیر، بدون حمایتهای دولتی با چالشهای جدی در مسیر توسعه روبروست.