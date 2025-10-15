پخش زنده
مدیرکل هواشناسی گیلان، از کاهش ۳ تا ۵ درجه ایی دمای هوا در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از عصر فردا سامانه بارشی در گیلان تقویت شده وبارش باران تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.
وی افزود: بارشها در برخی ساعات شدید و با وزش باد همراه است، که احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن سطح آب رودخانهها نیز پیش بینی شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دیلمان در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین و خنکترین هوا را داشت گفت: این شهر بامداد امروز با ۶ درجه سلسیوس خنکترین و ظهر امروز با ۲۶ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است.
دریا با ارتفاع موج ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر برای شنا و دریانوردی نامناسب است.
وی گفت: دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۹۸ درصد است.