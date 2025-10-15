به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از عصر فردا سامانه بارشی در گیلان تقویت شده وبارش باران تا شنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: بارش‌ها در برخی ساعات شدید و با وزش باد همراه است، که احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه دیلمان در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین و خنک‌ترین هوا را داشت گفت: این شهر بامداد امروز با ۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و ظهر امروز با ۲۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بوده است.

دریا با ارتفاع موج ۳۰ تا ۷۰ سانتی متر برای شنا و دریانوردی نامناسب است.

وی گفت: دمای فعلی رشت مرکز استان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوا ۹۸ درصد است.