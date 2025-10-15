\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u00ab\u0631\u0648\u062d\u200c\u0627\u0644\u0647 \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc\u00bb\u060c \u062a\u0647\u06cc\u0647\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0633\u06cc\u0646\u200c\u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0645\u0624\u062b\u0631 \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u060c \u0686\u0634\u0645 \u0627\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0628\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0627\u0648 \u0628\u0627 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u063a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u062f\u0631\u0646\u0648\u0631\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0646\u0642\u0634\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\n