وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در ۶ ماهه اول امسال شاهد جذب ۳.۵ میلیون گردشگر خارجی در کشور بودهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، صالحی امیری عصر امروز در جمع خبرنگاران در فرودگاه سنندج با بیان این مطلب گفت: در بهار امسال میزان ورود گردشگر خارجی به کشور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسعه صنعت گردشگری را از اولویتهای این وزاتخانه خواند و بیان کرد: کشور عراق یکی از کانونهای اصلی گردشگری به شمار میرود.
وی گفت: استان کردستان در همسایگی کشور عراق میتواند از این فرصت برای توسعه گردشگری در استان بهره گیرد.
سفر وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به کردستان
صالحی امیری در بدو ورود به سنندج با حضور در گلزار بهشت محمدی سنندج به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
وی سپس از پروژه گردشگری پارک نیشتمان این شهر بازدید کرد و در روند اجرای کارها قرار گرفت.
در این سفر دو روزه قرار است از طرحهای مختلف حوزه گردشگری در سطح استان بازدید و طرحهای نیمه تمام را ارزیابی کند.
شرکت در نشست شورای اداری استان و دیدار با سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی از دیگر برنامههای سفر صالحی امیری در سفر ۲ روزه به استان است.