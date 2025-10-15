۱۷۷ دانش آموز روشندل در مدارس چهارمحال و بختیاری مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی گفت: ۱۳.۲ درصد دانش‌آموزان با نیاز‌های خاص روشندل هستند.

داوطلب افزود: برای حمایت از تحصیل این دانش‌آموزان کتاب بریل و معلمان رابط پشتیبانی، کتاب درشت خط، لوح و قلم و تمام تجهیزات آموزشی به سورت رایگان در مدارس در اختیار آنها قرار دارد.

وی گفت: برای افزایش توانمندی معلمان این مدارس نیز دوره‌های آموزشی ضمن خدمت برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و معلمان سالانه برگزار می‌شود.