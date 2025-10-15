به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دستگاه ضد سرمازدگی باغات مدل بدون پروانه، یک دستگاه متفاوت و منحصر نسبت به تمام دستگاه‌های ضد سرمازدگی موجود در دنیا، این دستگاه با کمترین انرژی شروع به کار و تولید باد میکند و دارای سامانه هوشمند و مجهز به هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های جوی میباشد. دستگاه کاملا ایمن و بدون سرو صدا و بدون کوچکترین مشکل زیست محیطی، در کنار تشخیص نوع سرما زدگی، اقدام به مقابله با آن کرده و باغات را از صدمات و خسارات پدیده سرمازدگی دور میکند. در ماه‌هایی از سال که سرمازدگی وجود ندارد به کمک اقتصاد باغدار حرکت کرده و با تولید برق تجدید پذیر ۱۰ کیلوات در ساعت علاوه بر تامین برق و انرژی مورد نیاز باغ؛ مازاد آن را به شبکه منتقل و ایجاد درامد میکند.

این شرکت دانش بنیان در کنار سامانه‌های تولید هوشمند ضد سرمازدگی باغات اقدام به طراحی و تولید دستگاه جدیدی با قابلیت هوشمند برای مزارع و باغات کشاورزی تا ۴ هکتار مدل بدون پروانه و همزمان اقدام به ثبت اختراع کرده است.