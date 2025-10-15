برگزاری همایش ملی فلسفه دندانپزشکی نوین به میزبانی ارومیه
همایش ملی فلسفه دندانپزشکی نوین تحت عنوان چالشها و فرصتهای تاثیر گذار در سلامت جامعه در ارومیه آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این همایش ملی ۳ روزه که با حضور ۱ هزار دندانپزشک از سراسر کشور در حال برگزاری است ۶۰ نفر از اساتید و صاحب نظران دندانپزشکی آخرین یافتههای علمی این رشته را در قالب ۸پنل تخصصی،۱۱ نشست علمی و ۲ کارگاه آموزشی ارائه خواهند داد
پورتز، ایمپلنت، دندانپزشکی مدرن، جراحی، استتیک، پریو و دندانپزشکی اطفال از مهمترین پنلهای تخصصی این همایش است.
در حاشیه این همایش ۴۰ فناوار ودانش بنیان داخلی جدیدترین تجهزات رشته دندانپزشکی را در قالب نمایشگاهی در معرض نمایش گذاشتهاند.