استاندار قزوین از برنامه‌ریزی‌های منسجم اقتصادی برای توسعه صادرات محصولات استان به عراق، پاکستان و تاجیکستان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، نوذری در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی از آغاز برنامه‌ریزی‌های منسجم اقتصادی با هدف جهش صادراتی استان تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که مسئولیت این حوزه به طور ویژه به عهده معاونت اقتصادی استانداری گذاشته شده است.

وی تأکید کرد که خروجی این اقدامات در ارزیابی‌های پایان سال سنجیده شده و انتظار می‌رود جایگاه استان در میان استان‌های اولویت‌دار کشور در حوزه صادرات ارتقاء یابد.

استاندار با اشاره به ظرفیت‌های منطقه‌ای، بیان کرد که برنامه‌ریزی شده است تا در ماه جاری، بازار کشور‌های تاجیکستان و عراق مورد بهره‌برداری قرار گیرد و این روند تا پایان سال جاری به بازار پاکستان نیز تسری یابد.

وی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی استان و استان‌های دیگر که دارای اشتراکات فرهنگی هستند، تأکید کرد.

نوذری اظهار امیدواری کرد که این جلسات و تعاملات منجر به صادرات بهتر، اشتغال بیشتر و فعال شدن هرچه بیشتر استان در حوزه صادرات شود.