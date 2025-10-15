به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی گفت: در ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله بی امان با اراذل و اوباش پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان طی یک رصد فنی و اطلاعاتی چند روزه و گسترش چتر اطلاعاتی موفق به شناسایی ۴ اراذل اوباش در شهرستان‌های مختلف استان شدند.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی موضوع و کار اطلاعاتی و با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی و عملیاتی مخفیگاه افراد شرور را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی طی چند عملیات منسجم و غافلگیرانه آنان را دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان در ادامه با بیان اینکه از جمله اتهامات این اراذل و اوباش اقدام به تیراندازی به منازل مردم، ایجاد شرارات، تجاوز به عنف و سعی در بروز نزاع‌های طایفه‌ای بود، بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح کلاشینکف، مقداری مشروبات الکلی و سلاح سرد کشف شد.

سردار میرفیضی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، خاطر نشان کرد: به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی هشدار می‌دهیم پلیس با قدرت و تلاش شبانه روزی در صحنه حضور داشته و با هیچک از اراذل و اوباش تعارف نداشته و به شدت با آنها برابر قانون برخود خواهد کرد.