پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی گفت: تأمین کالا، تولید و نظارت بر بازار از الویت های ستاد تنظیم بازار استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به اینکه برای روزهای ضروری، باید توان مدیریت در همه زمینهها از ذخیرهسازی گرفته تا تأمین کالاهای اساسی را داشته باشیم افزود: جهاد کشاورزی و صمت متولیان اصلی تأمین کالا هستند و در مواقعی که مشکل تأمین در سطح ملی نیست و منشأ استانی دارد، مدیران استان باید پاسخگو و مسئول تأمین باشند.
وی به کالاهایی از جمله شکر، برنج، مرغ، نان و همچنین میوه که باید با قیمت مناسب در دسترس مردم باشد و ذخیرهسازی آنها هم ضروری است اشاره کرد و گفت: نظارت بر این بازارها باید با حضور فرمانداران و دستگاهها بهویژه در مرکز استان انجام شود.
استاندار با قدردانی از همراهی بسیج، پلیس، دستگاه قضا، تعزیرات و دیگر نهادها در نظارت بر بازار، گفت: همهی این همراهیها برای آن است که بازار در تعادل باقی بماند
هاشمی همچنین با اشاره به اینکه بر صادرات دام نیز باید نظارت جدی شود و دام زنده مولد از استان نباید خارج شود افزود: هفته گذشته چندین هزار تُن نهاده دامی وارد استان شد که باید بهصورت دقیق مدیریت و توزیع شود.
وی همچنین از تامین میوه شب عید و خرید سیب با کیفیت از ارومیه خبر داد و گفت: در خصوص جوجهریزی و تولید مرغ باید هم از تولیدکننده و هم مصرفکننده حمایت شود و با تعادل قیمت به فکر مصرف مردم باشیم.
استاندار با اشاره به اهمیت نظارت مردمی گفت: بهترین ناظر، خود مردم هستند و اجازه نخواهیم داد تعداد اندکی از سودجویان، قیمتها را افزایش دهند و با گرانفروشان برخورد قانونی خواهد شد.