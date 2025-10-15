شرکت بزرگ ماهان در مناطق محروم سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان سرمایه گذاری موفق داشته است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، شرکت ماهان در مناطق محروم سیستان و بلوچستان با سرمایه گذاری چند ده هزار میلیاردی در حوزه کشاورزی، توانسته است زمین های بایر را زیر کشت محصولات کشاورزی با ارزش ببرد.

شرکت ماهان در شهرستان بشاگرد، با احداث بزرگترین نخلستان یکپارچه خرمای مجول جهان به وسعت سه هزار هکتار برای چهار هزار نفر از بومیان منطقه شغل ایجاد کند.

همچنین شرکت ماهان در باهوکلات چابهار در سیستان و‌بلوچستان، با مدیریت مصرف آب، هزار هکتار از زمین های بایر را زیر کشت موز از نوع ارقام تجاری قرار دهد که با احداث این موزستان در باهوکلات، بزرگترین موزستان خاورمیانه حالا در مربوط به چابهارو سیستان و بلوچستان است.

با احداث موزستان باهوکلات، برای هزار نفر از جوانان بومی منطقه که قبلا در شغل های کاذب مثل سوختبری مشغول بودن، شغل پایدار ایجاد شده است.

در حاضر 100هکتار از موزستان شرکت ماهان به مرحله ثمردهی رسیده است.

شرکت ماهان متعهداست در مناطقی مثل باهوکلات‌که مستعد کاشت موز است سالانه هزار هکتار از اراضی بایر را زیر کشت موز ببرد و برای مردم منطقه شغل ایجاد کند.