جمعی از توانیابان و روشندلان گلستانی در مراسمی گرم و صمیمی به مناسبت روز ملی پارالمپیک گرد هم آمدند تا جشن توانایی، اراده و امید را با هم برگزار کنند.
به گفته مدیرکل بهزیستی استان گلستان از میان حدود ۶۰ هزار نفر تحت پوشش این نهاد، بیش از ۵۵ هزار نفر را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند. آماری که نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه، هر روز با چالشهای خاص خود روبهروست، اما با همت و حمایت میتوانند به زندگیای مستقل و شاد دست یابند.
در اجرای طرحهای عمرانی و شهری باید نیازمندیهای معلولان نیز در نظر گرفته شود تا شهرها نهتنها برای عدهای خاص، بلکه برای همهی شهروندان قابلزندگی باشند. مناسبسازی معابر، حملونقل و فضاهای عمومی، فقط یک ضرورت فنی نیست؛ بلکه نشانهای از احترام، عدالت و درک متقابل اجتماعی است.