به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رییس کل دادگستری سیستان وبلوچستان در نشست خود با جمعی ازسران طوایف و نخبگان استان بااشاره به ضرورت بهره گیری ازظرفیت مردمی در کاهش وقوع برخی جرایم وحل وفصل دعاوی گفت: افرادیکه دست به مزاحمت و گروگانگیری وآدم ربایی وسلب آسایش مردم درسطح شهر می‌زنند بدانند نه تنها خودشان درچنگال قانون گرفتار می‌شوند بلکه آسایش خانواده شان نیز سلب خواهند شد.

حجت السلام موحدی باتاکید بر خورد قاطع نیرو‌های انتظامی وامنیتی با مخلان نظم وامنیت جامعه تصریح کرد بزودی احکام تعدادی پرونده گروگانگیری، وآدم ربایی وقتل بعنوان محاربه به اجرا درخواهد آمد.

وی همچنین به ضرورت همکاری نخبگان و سران طوایف درروند رشد وتوسعه سرمایه گذاری و کارآفرینی دراستان اشاره کرد و ازدست گاه‌های زیربط خواست تادرخدمت رسانی به مردم ورفع برخی موانع ازهیچ تلاشی دریغ نکنند.